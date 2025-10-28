Llegó la nieve y La Cumbrecita parece salida de un cuento

La nieve cubrió con su manto blanco el paisaje de La Cumbrecita y todo el pueblo parece salido de un cuento fantástico.

El frío intenso que se registra durante este martes 28 de octubre y las particulares condiciones de humedad, provocaron la caída de copos y aunque no es común que se produzca este fenómeno climatológico en octubre, ya se dio en otras oportunidades.

La cuenta CharliParrilla compartió un hermoso video con tomas capturadas en la localidad, el cual fue acompañado por un emotivo posteo: «Cuando la nieve cae en este rincón escondido de las sierras, el tiempo parece detenerse. Las calles de piedra, los bosques de pinos y los techos de madera se visten de magia, y cada rincón se vuelve un cuento».

«El sonido del arroyo, el humo de las chimeneas y los copos cayendo crean una escena que parece sacada de otro mundo.

Un pequeño pueblo alpino en el corazón de Córdoba… donde la naturaleza se vuelve pura poesía»; completaron.