Mirá como amaneció el Cerro Champaquí tras la nevada

El frío polar se hace sentir fuerte en las sierras de Córdoba y la nieve volvió a cubrir el Cerro Champaquí, el punto más alto de la provincia. Hubo un marcado descenso de la temperatura y el paisaje se tiñó de blanco en una jornada que sorprendió a vecinos y turistas y trajo registros de invierno en plena primavera.

El espectáculo de la nevada fue compartido por los responsables de los distintos refugios de montaña de Calamuchita.

El ingreso de una masa de aire frío que provocó un abrupto descenso de las térmicas y el fenómeno se repitió en la Pampa de Achala y otros puntos de las Altas Cumbres. También se registraron precipitaciones en forma de aguanieve y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó una jornada con cielo mayormente cubierto, lloviznas intermitentes y temperaturas bajas.