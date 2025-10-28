Nieve en las Altas Cumbres y una mañana gélida en las sierras

Provincia de Córdoba
Nieve en las Altas Cumbres y una mañana gélida en las sierrasEl fenómeno se registró durante esta madrugada en la zona de la Pampa de Achala.
Desde las primeras horas de la jornada, se registra la caída de nieve en la zona de las Altas Cumbres y se anticipa un día gélido en las sierras de Córdoba.
Según informaron desde la Policía Caminera, el termómetro estuvo cerca de los 0 grados y hay neblinas del KM 6 al 22 y del KM 60 al 87 de la Ruta Provincial 34.
La visibilidad se encuentra reducida de 150 mts a 200 mts y se pide circular con precaución.
Se registran lloviznas en todo el tramo y aguanieve sin acumulación sobre la calzada a la altura del KM 56, en la zona de la Pampa de Achala.