Nieve en las Altas Cumbres y una mañana gélida en las sierras

Desde las primeras horas de la jornada, se registra la caída de nieve en la zona de las Altas Cumbres y se anticipa un día gélido en las sierras de Córdoba.

Según informaron desde la Policía Caminera, el termómetro estuvo cerca de los 0 grados y hay neblinas del KM 6 al 22 y del KM 60 al 87 de la Ruta Provincial 34.

La visibilidad se encuentra reducida de 150 mts a 200 mts y se pide circular con precaución.

Se registran lloviznas en todo el tramo y aguanieve sin acumulación sobre la calzada a la altura del KM 56, en la zona de la Pampa de Achala.