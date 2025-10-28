Un intenso frío sorprendió a los cordobeses en el inicio de la semana

Córdoba. El inicio de la semana llegó con una sorpresa para los cordobeses: un abrupto cambio de temperatura puso fin a los días cálidos, con registros por debajo de los 10 grados y un viento sur que acentuó la sensación térmica.

El descenso térmico fue tan marcado que en algunos sectores serranos se reportaron nevadas pasajeras, principalmente en las zonas más altas del interior provincial. En el cerro Champaquí, la nieve se hizo presente durante la tarde, tiñendo de blanco los paisajes serranos.

Noticias Relacionadas Frío y lluvias para Carlos Paz: se esperan dos días inestables

Hasta las 19:10 horas del sábado se registraron cinco puntos con temperaturas bajo cero en la provincia. La mínima más baja se detectó en una estación meteorológica ubicada en la cuenca alta, con -0,9°C, mientras que la más elevada se registró en Piedra Blanca.

Entre las localidades que marcaron bajas temperaturas en el termómetro se destacaron Rodeo de los Caballos (Calamuchita), Villa El Chancay, La Cumbrecita, Unquillo, El Durazno, Copina, Achiras y Los Espinillos.