Una nueva vida llegó al mundo con la ayuda de la Policía de Córdoba

Durante la madrugada del domingo, una patrulla policial se convirtió en inesperado escenario de un nacimiento en Villa Allende. Mientras realizaban tareas de patrullaje preventivo por calles Lisandro de la Torre y avenida Goycoechea, los efectivos fueron alertados por una pareja que viajaba en una camioneta Ford EcoSport. En el interior del vehículo, una mujer de 28 años se encontraba en pleno trabajo de parto.

Sin perder tiempo, los uniformados asistieron a la parturienta dentro del automóvil, brindándole contención y colaborando en el nacimiento de una niña. Los policías permanecieron junto a la madre y la recién nacida hasta la llegada del servicio de emergencias médicas, que posteriormente trasladó a ambas al Sanatorio Allende Cerro.

Según informaron fuentes policiales, tanto la madre como la bebé fueron atendidas y se encuentran en buen estado de salud. El episodio fue destacado por la Policía de Córdoba como un ejemplo del compromiso y la vocación de servicio de sus efectivos, que no dudaron en intervenir ante una situación tan delicada como emotiva.