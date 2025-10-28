Valle Hermoso y la Provincia fortalecen la infraestructura escolar

El ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, visitó la localidad de Valle Hermoso donde fue recibido por el intendente Daniel Spadoni y su equipo de gestión. Juntos recorrieron diferentes establecimientos educativos y dialogaron con directivos, docentes y estudiantes sobre las condiciones institucionales y las experiencias pedagógicas que se desarrollan en cada escuela.

Durante la jornada, el ministro se comprometió a impulsar acciones que fortalezcan el desarrollo educativo y acompañen el crecimiento de las instituciones del municipio, reafirmando la importancia de la articulación entre los distintos niveles del Estado para mejorar la calidad educativa.

Uno de los puntos destacados de la visita fue el recorrido por el IPEM 335 “Luis Alberto Spinetta”, donde se supervisaron los avances de la construcción de nuevas aulas. La obra es fruto del trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio, y busca ampliar la infraestructura escolar para responder a la creciente matrícula estudiantil.

El encuentro reafirma el compromiso de la Municipalidad de Valle Hermoso con la educación como eje central del desarrollo local, promoviendo más y mejores oportunidades para niños y jóvenes de la comunidad.