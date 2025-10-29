Bialet Massé comienza a palpitar el Festival de las Barrancas Bermejas

La segunda edición del Festival de las Barrancas Bermejas se presentará el próximo jueves 30 octubre a las 11 hs. en el Museo Histórico de Bialet Massé. Según pudo conocerse, el evento contará con una programación de lujo y se realizará los días sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el corazón del Valle de Punilla.

Se anunció además la participación de Bersuit Vergarabat, Estelares, El Indio Lucio Rojas, Destino San Javier y Cacho Buenaventura.

El lanzamiento oficial contará con la presencia de algunos artistas y el festival está previsto en la Avenida Costanera esquina General Paz y se espera una asistencia récord. Para la primera noche, se anuncia la presentación de Bersuit y Estelares, mientras que la segunda velada tendrá como protagonistas a Indio Lucio Rojas, Destino San Javier y Cacho Buenaventura.