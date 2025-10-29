Decayó el transporte de carga aérea en Latinoamérica en septiembre

Las aerolíneas latinoamericanas experimentaron una disminución interanual del 2,2 % en la demanda de carga aérea en septiembre, el menor crecimiento de todas las regiones, mientras que la capacidad ofrecida en bodega, contrariamente, aumentó un 3,1 % interanual.

Así se desprende del informe mensual que elabora la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) difundido hoy.

Los registros indican que la demanda total, medida en toneladas-kilómetro de carga (CTK), aumentó un 2,9 % con respecto a los niveles de septiembre de 2024 (+3,2 % para las operaciones internacionales).

La capacidad de bodega, medida en toneladas-kilómetro de carga disponibles (ACTK), aumentó un 3,0 % con respecto a septiembre de 2024 (+4,4 % para las operaciones internacionales).

“La demanda de carga aérea creció un 2,9 % interanual en septiembre, marcando el séptimo mes consecutivo de crecimiento general. Tras este crecimiento se esconde una alteración significativa de los patrones comerciales, debido a la entrada en vigor de las políticas arancelarias estadounidenses, incluyendo la eliminación de las exenciones de minimis”, señaló Willie Walsh, Director General de la IATA.

Agregó que, “por un lado, se ha registrado una disminución de la demanda entre Norteamérica y Asia durante los últimos cinco meses. Sin embargo, esto se ha visto ampliamente compensado por un fuerte crecimiento dentro de Asia y en las rutas que conectan Asia con Europa, África y Oriente Medio. Si bien muchos temían una desaceleración del comercio mundial, estamos viendo, en cambio, que la carga aérea se adapta con éxito para satisfacer las cambiantes demandas del mercado”.

Varios factores del entorno operativo afectaron los resultados finales del noveno mes del año. Por un lado, el comercio mundial de mercancías creció un 3,7 % interanual en agosto. Los precios del combustible para aviones aumentaron un 5,4 % en septiembre, a pesar de la baja de los precios del petróleo, debido a un mercado del diésel más ajustado, que duplicó el margen de refinación interanual.

Por otra parte, el sector manufacturero global se fortaleció en septiembre, con el PMI subiendo por segundo mes consecutivo hasta alcanzar 51,3. Los nuevos pedidos de exportación mejoraron ligeramente hasta 49,6, pero se mantuvieron por debajo del umbral de expansión de 50 puntos, lo que refleja la cautela continua en medio de la incertidumbre arancelaria.

Desempeño regional en septiembre

Las aerolíneas de Asia-Pacífico experimentaron un crecimiento interanual del 6,8 % en la demanda de carga aérea en septiembre. La capacidad aumentó un 4,8 % interanual.

Las empresas norteamericanas registraron una disminución interanual del 1,2 % en el crecimiento de la carga aérea en septiembre. La capacidad disminuyó un 1,5 % interanual.

A su vez, las europeas mostraron un aumento interanual del 2,5 % en la demanda de carga aérea en septiembre. La capacidad aumentó un 4,4 % interanual.

En Oriente Medio, las compañías informaron un aumento interanual del 0,6 % en la demanda de carga aérea en septiembre. La capacidad aumentó un 5,5 % interanual.

Finalmente, las aerolíneas africanas experimentaron un aumento interanual del 14,7 % en la demanda de carga aérea en septiembre, el mayor incremento de todas las regiones. La capacidad aumentó un 7,4 % interanual.

Crecimiento de las rutas comerciales

Los volúmenes de carga aérea en septiembre de 2025 aumentaron en la mayoría de los principales corredores comerciales. Las rutas Europa-Asia y dentro de Asia registraron un sólido crecimiento de dos dígitos, mientras que Oriente Medio-Asia, Norteamérica-Europa y África-Asia también experimentaron aumentos notables. En contraste, las rutas Asia-Norteamérica, Oriente Medio-Europa y dentro de Europa registraron descensos.