Tras la nieve, qué dice el pronóstico para las sierras de Córdoba

Tras la llegada del frío polar que trajo nevadas y lluvias a las sierras de Córdoba, el pronóstico anticipa que las temperaturas irán en aumento en el Valle de Punilla. El clima mejorará paulatinamente desde este miércoles 29 de octubre hasta alcanzar máximas de 30 grados durante el domingo 2 de noviembre y el próximo lunes.

Si bien se anuncian días más templados para el jueves 30 y viernes 31 de octubre, lo cierto es que el fin de mes se presenta como un verdadero subibaja con una notable amplitud térmica.

En el día de ayer, la nieve volvió a convertirse en la gran protagonista de todas las postales y regaló imágenes maravillosas en las Altas Cumbres, el Cerro Champaquí y localidades como La Cumbrecita.

Sin embargo, los especialistas advierten que entre el 4 y el 7 de noviembre podrán volver las precipitaciones en gran parte del país.