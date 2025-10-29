Vuelven a marchar en Carlos Paz por la memoria de Diego Pérez

Una nueva marcha se realizará este miércoles 29 de octubre por las calles de Villa Carlos Paz para reclamar justicia por la muerte de Diego Pérez, el joven que falleció durante un choque fatal en la Avenida San Martín. La convocatoria está prevista a las 18,30 horas en el Cucú e incluye una movilización con velas, carteles y fotos hacia la sede de la Departamental Punilla.

La actividad sumará la participación de familiares de otros fallecidos que aún claman por una respuesta judicial.

El hecho se produjo el sábado 18 de octubre alrededor de las 9:30 horas cuando el Volkswagen Gol conducido por la víctima fue embestido por otro vehículo Volkswagen Gol en el que se desplazaba el efectivo policial acompañado por dos personas. Pérez falleció en el lugar, mientras que los ocupantes del otro rodado fueron trasladados al Hospital Gumersindo Sayago.

La causa es instruida por la justicia y el policía fue imputado por homicidio culposo agravado.

En ese sentido, la familia de la víctima asegura que el uniformado fue responsable del hecho y asegura que estaba alcoholizado (que había estado bebiendo durante la madrugada en la zona de la costanera y cruzó un semáforo en rojo a toda velocidad.