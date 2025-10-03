Calor, viento fuerte y riesgo de incendios en las sierras de Córdoba

Una jornada con temperatura en ascenso y fuertes ráfagas de vientos se anticipan para este viernes 3 de octubre en las sierras de Córdoba, donde será extremo el riesgo de incendios forestales. Para hoy, se espera una máxima que podría alcanzar los 30 grados y marcará el inicio de un fin de semana con registros veraniegos.

Los primeros días del mes de octubre llegarán acompañados de un pico de calor en toda la región.

Sin embargo, hacia la tarde, se anuncia la presencia de vientos fuertes con ráfagas de hasta 75 km/h y la probabilidad de disminución de visibilidad por polvo en suspensión.

Con un pronóstico de calor sofocante, baja humedad y viento norte, desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de la Provincia de Córdoba informaron que será extremo el riesgo de incendios forestales.

El alivio recién llegaría hacia la tarde del sábado, cuando comenzarán a cambiar las condiciones climáticas y llegarían las tormentas.