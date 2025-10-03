Capilla del Monte presentó los programas de empleo PPP y +26

En Capilla del Monte se realizó la presentación de los programas de empleo que impulsa el gobernador Martín Llaryora, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para vecinos de todas las edades.

El Programa Primer Paso (PPP) ofrecerá a 15.000 jóvenes de entre 16 y 25 años la posibilidad de acceder a su primera experiencia laboral, capacitándose y entrenándose en entornos de trabajo reales.

Por su parte, el Programa de Empleo +26 está destinado a 10.000 cordobeses mayores de 26 años que buscan integrarse al mercado laboral, promoviendo la inserción en empleos de calidad.

Ambas iniciativas apuntan a fortalecer el desarrollo personal y profesional de los beneficiarios, al mismo tiempo que se busca aportar al crecimiento económico provincial.