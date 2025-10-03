Carlos Paz bajo las estrellas: así se vio al cometa que esta noche se acerca a Marte

En la noche del 2 de octubre, el Observatorio Raúl Melia de Villa Carlos Paz logró registrar al cometa interestelar 3I/ATLAS, un visitante que proviene de fuera de nuestro sistema solar y que genera gran expectativa en la comunidad científica internacional.

El evento cobra relevancia porque este 3 de octubre alcanza su máxima aproximación a Marte, a unos 30 millones de kilómetros, lo que permitirá que las naves espaciales desplegadas en el planeta rojo puedan recopilar información inédita sobre su composición y comportamiento.

Las imágenes tomadas desde Carlos Paz muestran la estela del cometa avanzando rápidamente, al punto de que las estrellas aparecen alargadas por su desplazamiento a 67,99 kilómetros por segundo (244.758 km/h).

Al momento de la captura, realizada a las 23:23 UT, se encontraba a 2,3440 unidades astronómicas de la Tierra, unos 350,7 millones de kilómetros.

El registro local fue posible gracias a 18 exposiciones de 120 segundos cada una, realizadas con un telescopio SW de 250 mm y una cámara ZWO QHY174m. El resultado es un campo de 32,4 por 20,2 minutos de arco, con un seeing de 3,8” FWHM.

Aunque no es un fenómeno visible a simple vista desde la ciudad, el hecho de que se haya fotografiado en Carlos Paz coloca a la localidad en sintonía con un evento astronómico que hoy concentra la atención de observatorios y misiones espaciales de todo el mundo.