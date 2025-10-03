El Gobierno pone en marcha un plan de obras en el Hospital Garrahan

El Gobierno pondrá en marcha un plan de obras y modernización en el Hospital Garrahan al que consideró "histórico" que tendrá una inversión de "30 mil millones de pesos" que incluirá nuevos equipamientos.

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien indicó: "Fruto de la eficiencia de la nueva administración, se van a invertir cerca de 30.000 millones de pesos en nuevo equipamiento y obras de ampliación para el hospital Garrahan".

"El plan consiste —al menos los puntos principales— en la adquisición de un acelerador lineal pediátrico, único de su tipo en hospitales pediátricos de América Latina; permite tratar a niños con cáncer de una manera, de una forma más precisa y mucho menos invasiva. La ampliación del área de trasplante de médula ósea para que los chicos reciban tratamientos complejos sin necesidad de salir del país", añadió.

Asimismo, señaló: "La reapertura de 4 quirófanos que, hasta entonces, se encontraban cerrados y que serán equipados con tecnología de última generación. La adquisición de una ambulancia equipada con sistema ECMO para el traslado de pacientes desde el AMBA o desde aeropuertos en vuelo sanitarios. La renovación de 400 camas camillas y sillas de ruedas, las cuales tenían más de 30 años de antigüedad. La compra de nuevas máquinas de perfusión renal y hepática, y la adquisición de nuevos equipos de esterilización, diagnóstico por imágenes, farmacia y laboratorio".