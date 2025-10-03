Escorpiona: Poesía para aceptar la oscuridad como parte de la vida

Lucía Meildenberger es una escritora de 36 años oriunda de Embalse y radicada en Villa Carlos Paz desde hace dos años, acaba de publicar su primer libro de poesía titulado «Escorpiona». La obra, surgida en el marco de los talleres de escritura que realiza junto a la profesora Camila García Reina, fue trabajada durante el 2023 y presentada en febrero de este año.

«Siempre escribí como algo personal, pero hace cuatro años empecé talleres de escritura. De allí surgió la idea del poemario, porque había varios textos con la misma energía»; contó la autora a El Diario.

«Escorpiona» reúne poemas de distintas experiencias y vivencias en las sierras de Córdoba, crisis vitales, vínculos y reflexiones personales. Sin embargo, el hilo conductor es una búsqueda simbólica, aceptar la oscuridad como parte de la vida.

«El libro tiene que ver con dejarse atravesar por la energía oscura y recuperar ahí algo de luz, o no. Se trata de aceptar lo oscuro como un proceso natural, algo que nos atraviesa»; explicó Lucía.

La obra ha recibido elogios por abordar temáticas profundas con frescura y naturalidad. «Una amiga que escribió el prólogo me dijo que los poemas suavizan esa parte de la vida que muchos prefieren evitar»; destacó.

Aunque no fue el objetivo inicial, la autora reconoce que su formación como trabajadora social atraviesa su escritura. «Hay poemas con cuestionamientos al rol de la mujer, a las jerarquías sociales e incluso con algún tinte político. No era la intención, pero inevitablemente aparece»; señaló. Otro elemento recurrente es el río. «No me di cuenta hasta que me lo señalaron. Creo que surge naturalmente por haber crecido en las sierras de Córdoba, donde el río siempre está presente»; argumentó.

La publicación significó un desafío personal para Lucía, que nunca había compartido su obra más allá de los talleres: «Fue muy fuerte cuando en la presentación alguien que no conocía se emocionó con un poema. O saber que dos personas compraron el libro en la Feria del Libro de Buenos Aires sin conocerme. Eso me genera timidez pero también ganas de compartirlo más».

El poemario está disponible en formato físico y digital a través de la editorial Potencia, que lo presentó en ferias del libro de Buenos Aires, Córdoba y La Cumbre. Actualmente, la escritora participa en talleres de narrativa, prepara textos para una publicación colectiva y reconoció que le gustaría incursionar en la narrativa.

Instagram: lule Ainara