La Falda firmó un acuerdo con la UNC para prácticas de estudiantes de Arquitectura

El 1 de octubre, la Municipalidad de La Falda firmó un Acta Acuerdo con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en el marco del Programa de Identidad y Patrimonio Local que impulsa la Dirección de Cultura y Educación municipal.

El convenio habilitará a estudiantes de la facultad a realizar prácticas asistidas en la ciudad, con el objetivo de llevar adelante un relevamiento general que permitirá identificar y confeccionar un listado de bienes patrimoniales locales.

Del acto participaron el intendente Javier Dieminger, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico Local y la directora de Cultura y Educación por la Municipalidad; mientras que en representación de la UNC estuvieron presentes el decano, Arq. Arturo Maristany, y la coordinadora de Inserción Socio-productiva, Lic. Tristana Barseghian.

Desde el municipio destacaron que este acuerdo abre un vínculo virtuoso con la Universidad, orientado a diseñar y fortalecer estrategias para el crecimiento ordenado de la ciudad serrana.