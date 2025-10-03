Pía y Lautaro, los jóvenes que llevan a Córdoba al debut de los eSports

Los Juegos Nacionales Evita sumaron este año una disciplina inédita: los eSports. Y en ese terreno, Córdoba ya tiene a sus primeros representantes. Se trata de Pía Baiocchi y Lautaro Mc Cormack, dos jóvenes de 17 años oriundos de Bell Ville, que llegaron a la final nacional en la modalidad FIFA.

Ambos estudiantes del IPET 267 Antonio Graziano hicieron un largo recorrido en el deporte escolar. Antes de sentarse frente a la consola, representaron a su colegio en básquet, fútbol, handball, vóley y patín en las distintas ediciones del Córdoba Juega.

“Nos encanta competir, sea en la cancha o en la Play. Pero esto no es solo jugar por jugar. Practicamos y nos preparamos como en cualquier otro deporte”, señalaron.

El camino hasta Mar del Plata no fue sencillo: viajes, horarios ajustados y entrenamientos tras las clases. Pero el esfuerzo tuvo recompensa. Hoy, ya instalados en la ciudad balnearia, juegan con la misma entrega con la que ella se desliza sobre la pista de patinaje y él pisa una cancha de fútbol.

Lisandro Piñero, su profesor, subraya que esta disciplina abre nuevas oportunidades: “Al tener la posibilidad de participar en una instancia nacional, motiva mucho a los chicos para seguir practicando. Tanto los eSports como los deportes tradicionales son importantes para su desarrollo”.

Con Pía y Lautaro, Córdoba escribe una página nueva en los Evita: una que une tradición con innovación, y que muestra cómo el deporte también se vive detrás de una pantalla.