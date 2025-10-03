Sancionarán con multas de $77.000 a quienes se saquen una foto con su voto

El voto en la República Argentina es universal, obligatorio y secreto. Tanto que el Código Nacional Electoral (CNE) prohíbe sacarse una foto con la boleta, algo que muchas personas ignoraron durante las elecciones legislativas del 7 de septiembre pasado, y que ahora la Justicia Federal intentará evitar imponiendo multas de hasta $ 77.000.

Por disposición del Juzgado Federal No 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, no sólo estará prohibido sacarse una foto con la boleta única de papel, que se usará por primera vez el 26 de octubre, en las elecciones legislativas nacionales, sino que se le impodrá una multa a quienes sean atrapados in fraganti tratando de capturar el momento al mejor estilo "votan los famosos".

La secretaria electoral del Juzgado No 1 de La Plata, Daniela Sayal, explicó al diario La Nación que con esta medida se intenta "proteger al electorado y evitar que se condicione el sufragio mediante un sistema de reporte a punteros políticos".

El fallo de Ramos Padilla se basa no sólo en el artículo 71 inciso G del Código Nacional Electoral (CNE), que contempla ocho prohibiciones con respecto a la jornada electoral, incluida la de "tomar fotografías de la Boleta Única durante los comicios", sino también en el artículo 128, donde se estipula que se impondrá una multa de hasta 200 módulos electorales ante esa transgresión.

Esos "200 módulos electorales" se traducen, hoy en día, en unos 77.000 pesos.

Cómo funciona la Boleta Única de Papel (BUP)

El día de la elección, entre las 8 y las 18 horas, los votantes deberán concurrir a la mesa asignada, entregar el documento y recibirán la Boleta Única Papel firmada por la autoridad de mesa, junto con un bolígrafo de tinta indeleble.

El también secretario electoral Leandro Luppi informó que en los pasillos de los centros de votación estarán exhibidas las muestras de boleta única de papel para que la ciudadanía puedan pensar su voto antes de recibir la papeleta.

Una vez en la cabina, la persona marcará la preferencia en un solo casillero por categoría: la BUP presenta las listas de cada fuerza política en columnas verticales y las categorías de cargos en filas horizontales.