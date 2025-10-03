Viajeros argentinos revelan cuál es el mejor calzado para hacer turismo

¿Zapatillas o zapatos de ciudad? ¿Botas de trekking o mocasines? Miles de argentinos que recorren destinos turísticos en el país y el exterior coinciden en un punto clave: el calzado puede hacer la diferencia entre una jornada de paseo placentera y un día arruinado por ampollas o dolores. Así lo afirman quienes participaron de distintos foros y redes de viajeros, compartiendo sus experiencias sobre cuáles son los mejores zapatos para caminar durante un viaje.

El interrogante surge cada vez que se planifica una escapada, ya sea a los tradicionales centros históricos europeos, museos porteños, paisajes andinos o circuitos costeros. ¿Qué dicen los expertos del andar? ¿Qué recomiendan los trotamundos argentinos? Este reportaje reúne sus consejos y advierte sobre los errores frecuentes a la hora de armar la valija.

Qué zapatos eligen para recorrer centros históricos y museos

A la hora de recorrer calles adoquinadas, plazas y cascos antiguos, la mayoría de los argentinos prioriza la comodidad sin resignar el estilo. Se imponen las zapatillas urbanas cómodas, con buena amortiguación y suela flexible, pero con diseño discreto. Esto permite usarlas con pantalones, bermudas o incluso alguna prenda más formal sin sentirse “demasiado deportivo”.

Entre las alternativas más elegidas aparecen los llamados sneakers de ciudad, que combinan resistencia para soportar veredas irregulares con la posibilidad de pasar desapercibidos en un restaurante o galería. “Las uso para caminar todo el día y después voy a cenar sin problemas”, cuenta Julián, un viajero que relató su experiencia en una comunidad de turismo.

Otra recomendación frecuente es evitar el error de estrenar calzado en pleno viaje. Según varios blogs de referencia en el país, usar zapatos nuevos sin ablandar es garantía de ampollas y malhumor: los pies terminan resentidos tras largas caminatas por el microcentro de cualquier ciudad o los museos más emblemáticos.

El secreto está en el soporte y la amortiguación

Un detalle que repiten los que más caminan: la importancia de un buen soporte interno y amortiguación. La suela debe absorber los impactos, sobre todo cuando se camina durante horas por pisos duros, mármol o empedrados. El soporte del arco del pie también resulta clave para evitar lesiones y molestias en las rodillas o la espalda.

Qué opciones funcionan mejor en climas cálidos o húmedos

Cuando el destino implica altas temperaturas, humedad o lluvias, las recomendaciones cambian. Los viajeros argentinos suelen optar por zapatillas deportivas transpirables, confeccionadas en malla o telas ventiladas. Este tipo de material ayuda a mantener los pies secos y frescos, evitando la sudoración excesiva y los malos olores.

Algunos prefieren sumar un par de zapatos de lona livianos o sandalias urbanas para esos días en los que no se camina tanto, ideal para descansar los pies después de recorridos exigentes. En destinos de clima tropical, la clave es evitar materiales pesados como el cuero grueso, que retienen la humedad y generan incomodidad. Modelos de secado rápido o con tratamiento repelente al agua resultan especialmente prácticos en zonas donde las lluvias sorpresivas pueden arruinar cualquier plan.

El desafío de la humedad y la lluvia

En la Costa Atlántica o en ciudades donde el clima es impredecible, muchos argentinos recomiendan llevar calzado con buena ventilación y suela antideslizante. Esto previene resbalones y permite que, si el zapato se moja, se seque rápido. Un tip frecuente es llevar siempre un par extra para cambiarse en caso de necesidad.

Qué calzado recomiendan para excursiones y caminatas guiadas

Cuando el itinerario incluye trekking, senderismo o salidas por paisajes naturales, la respuesta cambia: predominan las botas de trekking livianas o las zapatillas de trail running con buen agarre y soporte al tobillo. Estas alternativas son valoradas por su tracción en superficies irregulares, como tierra suelta, piedra o barro.

Según guías especializadas en turismo argentino, conviene que la suela tenga un dibujo profundo y materiales antideslizantes. Refuerzos en los laterales y puntera protegida ayudan a prevenir golpes o lesiones con ramas y piedras.

Calzado híbrido, la solución para quienes buscan practicidad

Muchos viajeros argentinos optan por un calzado híbrido: suficientemente cómodo para andar por ciudad, pero robusto para una excursión moderada. Así, evitan cargar pares extra y ganan espacio en la mochila o valija.

Qué errores suelen cometer los turistas al elegir sus zapatos

El entusiasmo del viaje puede jugar una mala pasada. Uno de los errores más repetidos es comprar calzado nuevo especialmente para el paseo y estrenarlo durante la estadía. Este descuido suele pagarse caro: ampollas, dolor y pies adoloridos. Otro error frecuente es elegir por estética, dejando de lado el soporte y la amortiguación.

Ignorar el clima y el tipo de suelo también suele traer problemas: no es lo mismo caminar en adoquines que en senderos de tierra o asfalto mojado. Llevar demasiados pares de zapatos es otra equivocación: no solo suma peso a la valija, sino que muchas veces terminan usando solo uno o dos.

Por último, subestimar la durabilidad y el peso del calzado puede provocar sorpresas desagradables: uno muy liviano se desgasta rápido en climas abrasivos o caminos exigentes.

Preguntas frecuentes sobre el mejor calzado para hacer turismo en Argentina

¿Qué tipo de calzado recomiendan los viajeros para caminar en ciudades argentinas?

La mayoría elige zapatillas urbanas cómodas con buena amortiguación, suela flexible y soporte interno. Los sneakers de ciudad son la opción favorita para quienes buscan confort y un look casual.

¿Cuál es el mejor calzado para destinos con clima cálido o húmedo?

Se prefieren zapatillas transpirables o de malla, calzado de lona ligero y modelos de secado rápido. Evitar materiales pesados que retengan humedad es fundamental para no sufrir molestias.

¿Qué botas conviene llevar para hacer senderismo o excursiones?

Las botas de trekking livianas o zapatillas de trail con suela de tracción profunda y soporte al tobillo son ideales para circuitos fuera de la ciudad, según expertos en viajes y guías argentinas.

¿Cuáles son los principales errores al elegir zapatos para viajar?

Comprar calzado nuevo sin ablandar, priorizar la estética sobre la comodidad y llevar demasiados pares suelen ser los errores más comunes entre los turistas argentinos.

El calzado, ese aliado (o enemigo) de todo viaje

Queda claro: elegir el mejor calzado para turismo no es solo una cuestión de moda, sino de salud y practicidad. Los viajeros argentinos coinciden en que invertir en un buen par, adaptado al destino y probado antes del viaje, puede convertir cualquier paseo en una experiencia mucho más placentera. Y como dicen algunos: “si los pies están bien, el viaje también”. La próxima vez que prepares la valija, pensá dos veces qué vas a ponerte para caminar... porque en el turismo, cada paso cuenta.