Agrupaciones gauchas y Conciencia Animal recibieron aportes provinciales en Cosquín

Las Agrupaciones Gauchas Los Amigos y Tradicionalista, junto a la organización Conciencia Animal Cosquín, recibieron un aporte económico provincial destinado a mejorar sus instalaciones y continuar desarrollando actividades culturales, sociales y solidarias en la ciudad.

El apoyo forma parte del programa impulsado por el gobernador Martín Llaryora, que busca fortalecer instituciones locales y reconocer el trabajo sostenido de entidades que promueven la identidad comunitaria y el bienestar animal.

Gracias a estos fondos, las agrupaciones podrán refaccionar sus espacios, adquirir materiales y ampliar sus actividades, consolidando su compromiso con la tradición, el voluntariado y la participación ciudadana.

Desde el municipio destacaron que estas instituciones “son un orgullo de Cosquín”, por su aporte constante a la vida cultural y social de la localidad.