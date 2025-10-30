Carlos Paz inaugura la segunda edición de la Feria Internacional del Libro

La segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz dará comienzo este jueves 30 de octubre en el Paseo de los Artesanos y contará con una programación de lujo.

La ceremonia de apertura está prevista para las 20 horas y contará con la participación del presidente de la Academia Argentina de las Letras (AAL), Rafael Felipe Oteriño; el intendente Esteban Avilés; los integrantes de la Comisión por la Identidad Carlospacense y el el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la Municipalidad, Sebastián Boldrini.

Se trata del evento cultural más esperado del año y se desarrollará del 30 de octubre al 3 de noviembre, previo a la celebración del Día de la Identidad Carlospacense, en el corazón del centro de nuestra ciudad.



La grilla de expositores ya está confirmada con la disertación de representantes de Argentina, Cuba, Polonia, España, Italia, México, Francia, Paraguay, entre otros países. La Feria Internacional del Libro forma parte del calendario nacional de Ferias del Libro Itinerante y contará con la presencia de destacadas personalidades de la cultura y la literatura de nuestra ciudad, el país y mundo, con presentaciones de libros, charlas, conversatorios, talleres, capacitaciones, conferencias, rondas de lecturas, intervenciones artísticas y más de 60 stands entre librerías, editoriales, bibliotecas populares de la región, la Biblioteca H. Porto, la Biblioteca del Autor Local e instituciones que apoyan este evento cultural internacional.

La música también tendrá su espacio con diferentes actividades culturales y la distinguida presencia de la Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

PROGRAMACIÓN JUEVES 30 DE OCTUBRE

16:00

CÓMO CREAR A TU HÉROE. Taller de escritura del Club de lectura Crónicas Culturales. Coordinan: María Luz Vanni (Pdte.), Gabriel Bloch (Vice), Paula Etkin, Manuel Fall, Marianella Bazán, Lucía Sotelo

16:50

Colectivo Tertulias Culturales y Taller de escritura creativa Mil Grullas. Presentación de ambos proyectos (arte y difusión de lecto-escritura). Coordinan: Dra. Georgina Fernández Cristobo y Lily Tarfa

17:40

ALQUIMIA EN PAPEL. Taller de lecto-escritura. Clase abierta. Coordina Silvia Garrigós

18:30

DETECTIVES EN ACCIÓN (El cuento policial). Ciclo LITERATEANDO. Club de lectura EL BÚHO. Lúdico-literario. Promoción a la lectura. Coordinan: Soledad Ruíz y Blanco y Valentina López Somoza

19:20

"A PROPOSITO", de Omar Emilio Spósito (Prof de Filología y Civilización Hispánicas en la Universidad de París XII (UPEC) Créteil, FRANCIA). Colección Palabras de Poeta, editorial Babel.

23:00

Tertulias poéticas y musicales en Roma Café Bar (edificio Ópera Fun, Av. San Martín esq. Moreno). Coordina Alberto Muñoz: músico cantautor (Jesús María, Córdoba), ganador del premio Carlos 2022 (hasta las 01:00 hs)