Cosquín se tiñó de rosa para acompañar la lucha contra el cáncer de mama

La ciudad de Cosquín se sumó a las actividades del Octubre Rosa, una campaña internacional dedicada a la concientización y prevención del cáncer de mama. Durante todo el mes, vecinos, instituciones y profesionales de la salud participaron en distintas propuestas que combinaron compromiso, sensibilización y acompañamiento.

Entre las acciones destacadas se realizó la tradicional Caminata Rosa, un encuentro comunitario que reunió a familias, organizaciones y voluntarios bajo el lema “Cuidarse es quererse”. Además, se llevaron a cabo jornadas de donación de cabello destinadas a la confección de pelucas oncológicas y se ofrecieron controles ginecológicos y estudios preventivos gratuitos, con el objetivo de fomentar la detección temprana.

Desde el municipio resaltaron el valor de la participación colectiva y la importancia de mantener la conciencia activa durante todo el año. “Cada paso, cada acción y cada historia nos recuerdan que la prevención salva vidas”, expresaron las autoridades locales.