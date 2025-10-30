“Creo que va a ser una excelente reunión", dijo Francos sobre el encuentro con los gobernadores

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que tras el triunfo electoral, para el Gobierno se abre “una nueva etapa” en la que se buscará “darle competitividad al sector empresario y productivo”, y anticipó que hoy concurrirán a la Casa de Gobierno “unos 20 gobernadores”, por lo que vaticinó “una muy buena reunión”.

“Lo importante en esta etapa que viene son reformas para darle competitividad al sector empresario y productivo, para posibilitar generar más empleo de calidad, y en eso estamos trabajando para esta reunión de hoy con una cantidad muy importante de gobernadores, unos 20 que han confirmado su presencia”, expresó.

Francos sostuvo que “hoy con los gobernadores va a ser una excelente reunión para empezar a transitar este camino y buscar acuerdos en el Parlamento, aunque hoy estemos en una posición más favorable con un bloque de 100 diputados propios”, puntualizó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Agregó que “para el país sería importante que la mayor cantidad de gobernadores tengan la misma visión sobre reformas estructurales para la Argentina. Siempre puede haber alguno que no participe, pero yo no creo que tengamos dificultad en poder dialogar con los gobernadores”, subrayó.

El funcionario señaló que, tras los resultados favorables al Gobierno en las elecciones del último domingo, ahora “hay que generar consensos para que se sienta que hay vocación de distintos sectores políticos para cambiar el país y darle oportunidades al sector productivo para que invierta y genere empleo”.

“Hemos pasado una época complicada en el Parlamento, donde nos metían goles todas las semanas, esa etapa ya pasó”, indicó al resaltar que La Libertad Avanza contará desde el 10 de diciembre próximo “con un bloque de 100 diputados propios, más otros que están próximos a nuestro pensamiento”.

Tras mencionar las reformas previsional, laboral y tributaria, el jefe de Gabinete adelantó que el presidente Javier Milei “va a plantearle a los gobernadores que avancemos en estos temas”, además de apurar la aprobación del Presupuesto Nacional 2026.

“Sacamos la Ley Bases con un bloque de solo 36 diputados, ahora cambia el panorama con un bloque de 100 diputados propios, más muchos otros legisladores que miran la realidad del país de manera muy parecida a la nuestra”, aseveró.

Tras remarcar el importante número de mandatarios provinciales que concurrirá hoy a la Casa Rosada, Francos dijo que en las conversaciones previas “vemos muchos puntos de coincidencias”, y lo atribuyó a que “en estos dos años la Argentina ha avanzado mucho conceptualmente”.

“La gran mayoría hemos seguido el mismo camino, que es el de disminuir los gastos del estado, no solo en la Nación, que fue muy significativo, porque hemos bajado alrededor de 5 puntos del PBI en impuestos”, explicó.

Además del recorte de gastos en la Nación, el funcionario destacó que en esa misma sintonía “las provincias han reducido fuertemente sus costos, enfrentando la situación compleja que se vivía en diciembre de 2023”, y dijo estar “seguro de que en esta reunión de hoy daremos un nuevo paso para construir esos acuerdos y ese consenso”.

Asimismo, aludió al tono “moderado” del mensaje del Presidente tras las elecciones, y señaló que el mandatario “tiene una percepción muy aguda de la realidad y se da cuenta de que hay dos etapas diferentes”.

Explicó que hubo una primera etapa del Gobierno “que termina ahora, en la que teníamos que luchar desde una minoría parlamentaria, y ahí el presidente mostró garra y fuerza para poder avanzar en estos dos primeros años. Ahora es una situación distinta, claramente percibe en la sociedad la expresión de buscar acuerdos y consensos”.

Desestimó, además, diferencias internas en el Gobierno, sostuvo que “los medios han agrandado eso”, y reiteró que el mandatario “tiene la facultad de decidir sobre todo su Gobierno, y el día en que él crea que alguno de nosotros no cumple la función tomará las decisiones que tiene que tomar”.

Finalmente, Francos no descartó “que se convoque a extraordinarias”, dijo que es “una decisión del Presidente”, y destaco que no solo se buscará empezar a tratar de inmediato las reformas anunciadas, sino que “primero está el tema del presupuesto”.