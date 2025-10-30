anses

Cronograma de pagos: quienes cobran este jueves

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
jueves, 30 de octubre de 2025 · 10:48

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) compartió el calendario de pagos correspondiente noviembre de 2025 y hay una modificación en las fechas de depósito debido al fin de semana largo que está previsto para el 21 y 24 de dicho mes

ANSES: quiénes cobran este jueves 30 de octubre de 2025

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Octubre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de noviembre.
  • Octubre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Comentarios