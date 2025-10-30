Cuesta Blanca avanza en reciclaje con un convenio junto a la cooperativa Tukuy

Gestión ambiental en el Valle de Punilla
Cuesta Blanca avanza en reciclaje con un convenio junto a la cooperativa TukuyLa presidenta comunal Ana Gaitán acordó con la cooperativa de Tanti el traslado semanal de materiales reciclables, fortaleciendo la política local de cuidado ambiental.
La Comuna de Cuesta Blanca firmó un Convenio de Colaboración con la Cooperativa de Trabajo Tukuy Limitada, de la localidad de Tanti, con el objetivo de avanzar en la gestión y reciclado de cartones, vidrios y plásticos.
El acuerdo fue rubricado por la presidenta comunal Ana Gaitán y el presidente de la cooperativa, Ariel Díaz, durante la mañana del miércoles. El convenio establece traslados semanales de los materiales reciclables y el pago de un arancel mensual, otorgando exclusividad a la Comuna de Cuesta Blanca en la prestación del servicio.
Desde la gestión comunal destacaron que este paso consolida el trabajo sostenido en materia de reciclaje y conciencia ambiental, promoviendo una economía circular que beneficia a la comunidad y al entorno natural del valle.