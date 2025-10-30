“El carlospacense es solidario, trabajador y con vocación”: el mensaje de Avilés en la Feria del Libro

Durante la inauguración de la 2ª Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, el intendente Esteban Avilés brindó un discurso centrado en el vínculo entre cultura, historia e identidad, destacando el rol de la comunidad en la consolidación del perfil cultural de la ciudad.

“El carlospacense ha protagonizado con responsabilidad su historia, su presente y su futuro. Y eso tiene que ver con la cultura, con nuestros historiadores, con nuestros artistas, con la gente que siempre ha puesto pasión, vocación y responsabilidad cívica en la historia de la ciudad”, expresó Avilés ante un público atento.

El jefe comunal señaló que la identidad local no surge del turismo como producto, sino de un proceso humano y colectivo: “Cuando empezamos a indagar por qué Villa Carlos Paz es conocida internacionalmente, descubrimos que no es solo por su oferta turística. Es porque tenemos una identidad realmente responsable, construida en un proceso histórico único a nivel nacional”.

Avilés también hizo hincapié en el espíritu asociativo que caracteriza a la ciudad: “Nuestra comunidad se ha consolidado por la construcción colectiva, no por el individualismo. Ese es el valor que nos distingue y que queremos seguir fortaleciendo desde la cultura”.

En ese sentido, el intendente definió el turismo local como una forma de “turismo de pertenencia”, donde los visitantes se transforman en parte del entramado social. “Carlos Paz fue elegida por distintos motivos —salud, trabajo, recreación—, pero todos coinciden en algo: el carlospacense es un ser trabajador, solidario, con vocación. Quien conoce la ciudad se enamora y vuelve, o decide quedarse a vivir aquí. Esa conectividad lo transforma en un vecino más”, reflexionó.

Finalmente, Avilés agradeció la presencia del presidente de la Academia Argentina de Letras, Rafael Felipe Oteriño, y reconoció al escritor Pedro Solans por su rol clave en el crecimiento de la feria. “Pedro me ayudó siempre a mirar con responsabilidad la historia, a entender la importancia de la cultura para nuestra ciudad. Dentro de la Comisión por la Identidad Carlospacense ha sido el mayor responsable de que esta feria sea internacional”, concluyó.