El Centro Español distinguió a los abanderados de Villa Carlos Paz

El Centro Español de Villa Carlos Paz celebró una nueva edición de la tradicional entrega de medallas “Eduardo Ponce”, un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de abanderados y escoltas de los distintos niveles educativos de la ciudad.

El evento tuvo lugar en el Estadio Arena y contó con la participación de autoridades municipales, docentes, familias y socios del Centro Español, quienes reafirmaron el valor de la educación como pilar del futuro.

Durante la ceremonia se destacó la importancia de reconocer el compromiso de los estudiantes que, con perseverancia y responsabilidad, representan el mérito académico y los valores formativos de cada institución.