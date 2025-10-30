El público copó la Feria del Libro desde la apertura de la carpa central

La segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz comenzó esta tarde con una notable participación de vecinos, escritores y visitantes que colmaron la carpa central instalada en el Paseo de los Artesanos.

Desde las primeras horas, el público disfrutó de propuestas como el taller “Cómo crear a tu héroe”, coordinado por el Club de Lectura Crónicas Culturales, que invitó a los asistentes a imaginar personajes literarios propios. Luego, el Colectivo Tertulias Culturales y el taller Mil Grullas presentaron sus proyectos de escritura creativa, seguidos por la clase abierta “Alquimia en papel”, a cargo de Silvia Garrigós.

Más tarde, el ciclo “Detectives en acción” —organizado por el Club de Lectura El Búho— propuso un juego literario centrado en el cuento policial, mientras que el cierre de la tarde estuvo marcado por la presentación del libro “A propósito” del escritor y profesor Omar Emilio Spósito, docente en la Universidad de París XII.

El cronograma se viene cumpliendo “a rajatabla y con sala llena”, según destacaron los organizadores, que confirmaron una gran afluencia de público desde la apertura.

La inauguración oficial tendrá lugar a las 19.30 con la presencia del intendente Esteban Avilés, el presidente de la Academia Argentina de Letras, Rafael Felipe Oteriño, y funcionarios locales. La feria continuará hasta el 3 de noviembre con más de 60 stands, presentaciones internacionales y la participación de bibliotecas populares, librerías y editoriales de todo el país.