Javier Milei se reunió con los gobernadores para buscar acuerdos políticos

El presidente Javier Milei se reunió este jueves con 20 gobernadores y con el Gabinete nacional en la Casa Rosada, luego del triunfo electoral del oficialismo del domingo pasado.

Entre los temas que se habrían debatido figuran el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la reforma tributaria. Estos asuntos serán debatidos en el Congreso Nacional en las próximas semanas.

En su ingreso al Salón Eva Perón, el Presidente saludó con un abrazo a la mayoría de los gobernadores y a todos los integrantes del Gabinete que participaron de la reunión en la Casa Rosada.

Los gobernadores presentes

Los primeros gobernadores en llegar al encuentro fueron los patagónicos: Ignacio Torres, de Chubut, y Claudio Vidal, de Santa Cruz. Ambos fueron recibidos por Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, para tener una reunión previa por temas propios de sus provincias.

Los patagónicos le reclaman a la Nación que se eliminen por completo las retenciones al petróleo crudo convencional, por lo que de la conversación también participaban empresarios y dirigentes gremiales del sector.

“Las operadoras, que hoy van a estar presentes, se comprometen a que todo el ahorro fiscal va a ser inversión directa para producir más crudo escalante, que es lo que se demanda hoy en el mundo”, explicó Torres antes de ingresar a Balcarce 50.

Mientras que el resto de los mandatarios provinciales se presentó en la sede de Gobierno después de las 17, el horario que estaba estipulado para la reunión principal.

Esos mandatarios fueron Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hebe Casado (vice en Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca) Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Zulema Reina (vice en Neuquén) y Claudio Poggi (San Luis).

También participaron Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Silvana Schneider (vice en Chaco), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

De los integrantes del Gabinete Nacional solo estuvieron los ministros encargados de articular la relación del Gobierno con las provincias.

Es por eso que además de Francos, de Lisandro Catalán (ministro del Interior) y Luis Caputo (ministro de Economía) también estuvieron Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Manuel Adorni, vocero presidencial; Patricia Bullrich, titular de Seguridad; Luis Petri, de Defensa; Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado; Mariano Cúneo Libarona, Justicia; Sandra Pettovello, Capital Humano y Mario Lugones, ministro de Salud.

La intención del Gobierno era conseguir una foto donde solo quedaron afuera Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).