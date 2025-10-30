La Feria Internacional del Libro abrió su segunda edición con una jornada multitudinaria

Con una tarde plena de público y una carpa colmada desde temprano, Villa Carlos Paz dio inicio a la segunda edición de la Feria Internacional del Libro, uno de los eventos culturales más esperados del año. Desde las 16, los talleres y presentaciones comenzaron a reunir a escritores, lectores y visitantes, anticipando un acto inaugural que combinó emoción, identidad y compromiso con la palabra.

uD83DuDCDAuD83CuDF80 Emoción y cultura en el corte de cintas que dio inicio a la 2ª Feria Internacional del Libro en Villa Carlos Paz.

Autoridades, escritores y vecinos compartieron una apertura multitudinaria.#FeriaDelLibroVCP #Cultura pic.twitter.com/hvHYnNX2e9 — EL DIARIO (@diariocarlospaz) October 31, 2025

Durante la apertura, el intendente Esteban Avilés destacó el camino recorrido y el valor de quienes transformaron esta feria en un espacio con proyección internacional. “Pedro (Solans) me ayudó siempre a mirar con responsabilidad la historia, a entender la importancia de la cultura para nuestra ciudad, y dentro de lo que es la Comisión por la Identidad Carlospacense ha sido el mayor responsable de lograr que esta feria sea internacional”, expresó.

Avilés remarcó que este evento “refuerza la mirada de Villa Carlos Paz como una ciudad que no sólo vive del turismo, sino que genera conocimiento, arte y cultura, vinculando a sus autores con el público”.

El presidente de la Academia Argentina de Letras, Rafael Felipe Oteriño, participó como invitado de honor y agradeció la convocatoria. “Traigo la representación de la Academia, la institución que hace los diccionarios, que revisa el lenguaje, que recoge de la calle las palabras en uso, las estudia y luego las incorpora al diccionario de la lengua”, explicó ante el público.

Para Oteriño, asistir a una feria del libro “es como estar en casa”. Y amplió: “He venido invitado, muy agradecido por la oportunidad, pero también participando de este momento espléndido en el que el autor se reencuentra con el lector, el editor con el escritor. Es el mundo en el que nosotros nos movemos y que realmente es tan valioso. Que una ciudad como Carlos Paz, que recibe a miles de turistas al año, refuerce lo que es la literatura y la cultura, me parece fundamental. Acá hay escritores, y los escritores son los primeros difusores del vigor de la literatura. Reforzar eso con una feria, con este ámbito tan espléndido, es un buen vínculo entre el lector y el libro, que es lo más valioso”.

A su turno, Pedro Solans, presidente de la Comisión por la Identidad Carlospacense, subrayó el sentido profundo del evento dentro de la política cultural del municipio. “La Feria del Libro de Carlos Paz, esta segunda feria internacional, es una continuidad y un aporte más a la política de Estado del Gobierno municipal, que busca incorporar las expresiones artísticas y culturales a la oferta turística de la ciudad”, expresó.

Solans señaló que la feria representa una forma de adaptación de la ciudad a los nuevos tiempos: “Era un momento oportuno, necesario, porque la oferta turística debe aggiornarse a los tiempos que se vienen, donde no se puede dejar de lado ningún sector, y menos un patrimonio tan importante como el cultural y el artístico. Esta feria representa eso: una manera de celebrar nuestra propia identidad”.

Por su parte, el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Sebastián Boldrini, destacó la articulación institucional que hace posible el encuentro. “Es una semana completa, como bien decía Pedro, que culminará el 4 de noviembre con el Día de la Identidad Carlospacense. Nos llena de orgullo esta segunda edición de la feria, porque detrás hay mucho esfuerzo y mucha sinergia entre instituciones intermedias, el Estado y el sector privado. Tener hoy a referentes que nos acompañan es muy importante”, expresó.

Boldrini agregó que el objetivo es sostener en el tiempo una agenda que una cultura y turismo: “Será una semana cargada de actividades culturales y deportivas para que el carlospacense se sume. Buscamos recuperar y trabajar esa identidad que venimos fortaleciendo junto a Esteban desde hace mucho tiempo. Y para quienes nos visiten, es una gran oportunidad de descubrir una ciudad que no sólo es destino turístico, sino también espacio de pensamiento, arte y creación”.

La Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz se extenderá hasta el 3 de noviembre, con más de 60 stands, charlas, presentaciones de libros, talleres, rondas de lectura y propuestas artísticas que consolidan a la ciudad como un polo cultural y literario de referencia en el centro del país.