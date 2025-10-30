Solo cuatro gobernadores no asistirán a la reunión convocada por el Gobierno en Casa Rosada

El Gobierno nacional convocó para hoy a las 17 a gobernadores "dialoguistas", que en total serán 20, y dejó fuera de la convocatoria a otros cuatro mandatarios provinciales, entre ellos, Axel Kicillof, de Buenos Aires.

En declaraciones televisivas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó las razones: "El Presidente lo dijo, porque él quiere conversar con todos, menos con aquellos que tienen ideas totalmente diferentes a las nuestras y Kicillof ha cuestionado todo del Gobierno".

"No vale la pena convocar a quien no está dispuesto a analizar seriamente el momento que vive Argentina. No vamos a obtener consenso. Quizás otra reunión con él pueda darse en otro momento sobre algún tema concreto de la Provincia. Eso lo digo como jefe de Gabinete", reflexionó Francos.

Completa la lista de gobernadores que no asistirán otros tres peronistas, ligados a Cristina Kirchner: Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Gildo Insfrán, de Formosa; y Ricardo Quintela, de La Rioja. La sorpresa de la asistencia la dio el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.