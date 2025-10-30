Tanti formó a nuevos “Guardianes de la Cuenca” en sus escuelas

En distintas escuelas de Tanti se llevó a cabo el taller educativo “Guardianes de la Cuenca”, una propuesta impulsada por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular del Gobierno de Córdoba junto al municipio local.

La jornada estuvo a cargo de Emiliano Paredes y del equipo técnico de la cartera ambiental, quienes abordaron temas vinculados con la sostenibilidad, el equilibrio ecológico y el cuidado de las cuencas hídricas que atraviesan la región serrana.

El encuentro buscó promover la conciencia ambiental entre los estudiantes, resaltando la importancia del agua como recurso vital y la necesidad de proteger los ecosistemas locales.

Autoridades educativas y municipales acompañaron la actividad, destacando el valor de la educación ambiental como herramienta clave para fortalecer la participación comunitaria y el compromiso ciudadano con el entorno natural.