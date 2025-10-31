Alerta por vientos y tormentas fuertes en el Valle de Punilla

Un alerta meteorológico por vientos y tormentas fuertes se anuncia para las próximas horas en las sierras de Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que el fenómeno se registrará desde la noche de este viernes 31 de octubre hasta la madrugada del sábado 1 de noviembre.

Se estima que podrían registrarse ráfagas de hasta 85 km/h con disminución de la visibilidad por polvo en suspensión.

El riesgo de incendios forestales será alto y hacia la tarde, se anuncia una máxima de 27 grados y la llegada de precipitaciones en distintos puntos de la provincia.

El primer fin de semana de noviembre se verá caracterizado por un leve descenso de la temperatura y durante los días sábado y domingo, se prevén máximas de 25 grados y nubosidad variable.

Se recomienda circular con precaución por las rutas cordobesas.