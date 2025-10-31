Arte en vivo: llega a Cosquín el Encuentro de Pintores y Paisajistas 2025

Cosquín se prepara para recibir a artistas profesionales y aficionados en el Encuentro de Pintores y Paisajistas 2025, un evento que permitirá a los visitantes disfrutar del proceso creativo en tiempo real. Durante tres días, los participantes plasmarán sus obras frente al público, compartiendo técnicas y pasión por la pintura.

Un jurado especializado seleccionará las mejores creaciones, que serán premiadas con importantes galardones, mientras que todas las obras estarán disponibles en una exposición abierta para que el público pueda recorrer y apreciar cada detalle.

El encuentro se desarrollará los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Centro de Congresos y Convenciones de la ciudad, ofreciendo una oportunidad única de acercarse al arte, conocer a los artistas y vivir una experiencia cultural enriquecedora.