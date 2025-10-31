Así fue el emotivo reconocimiento a los escritores y referentes de la cultura

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, este viernes 31 de octubre se realizó un reconocimiento a personalidades e instituciones locales, escritores nacionales e internacionales y referentes de la cultura. Son importantes actores que han contribuido a la construcción y preservación de la identidad.

Durante el acto, las autoridades destacaron el trabajo de la Comisión por la Identidad Carlospacense y de los numerosos referentes de la cultura, las letras y la historia local, como también de los miembros de «La Magia de la Palabra», «Amigos por la Historia», el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca y el escritor y traductor italiano Marino Magliani.

«La identidad nos unifica, nos hace responsables y nos da orgullo»; expresó el intendente Esteban Avilés, quien agregó: «Carlos Paz tiene una identidad única, plural, abierta y profundamente respetuosa. Es momento de que el mundo conozca esa identidad carlospacense que se construye día a día».

El reconocimiento buscó poner en valor a artistas, historiadores y actores de la sociedad civil que han sido protagonistas en la vida cultural de la ciudad, consolidando un sentido de pertenencia que trasciende generaciones.