Boldrini resaltó el esfuerzo conjunto de Municipio e instituciones

Villa Carlos Paz. El secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, celebró el inicio de la 2° Feria Internacional del Libro y destacó el trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones intermedias y el sector privado para hacer posible el evento.

“La verdad que será una semana completa. El 4 de noviembre celebraremos el Día de la Identidad Carlospacense, y obviamente ahora la segunda edición de la feria del libro, que nos llena de orgullo”, expresó.

Boldrini valoró el esfuerzo colectivo que hay detrás de la organización: “Para llevarlo adelante tiene que haber mucha sinergia de instituciones intermedias, de parte del Estado y la parte privada. Y hoy tener los referentes que nos acompañan, también para nosotros es importante”.

Finalmente, invitó a los vecinos a participar de la variada agenda cultural: “Va a ser una semana cargada de actividades culturales y deportivas para que el carlospacense se sume, y obviamente recuperar y trabajar esa identidad que venimos con Esteban Avilés hace mucho tiempo tratando de inculcar”.