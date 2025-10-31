Carlos Paz habilitará el funcionamiento de Uber y otras aplicaciones de viaje

Tras un debate que se multiplica en distintas ciudades del país, el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobará el funcionamiento de Uber y otras aplicaciones de viaje como DiDi y Cabify. La iniciativa será debatida este viernes 31 de octubre y fue presentada por la concejal Noelia García Roñoni (PRO), quien destacó el avance y la consolidación de las apps que permiten la contratación de un servicio privado de transporte por medio de celulares y la generación de empleo genuino.

La propuesta busca reglamentar una nueva forma de movilidad urbana que es ampliamente aceptada en la comunidad.

Según pudo conocerse, la medida contempla además la creación de un registro de empresas propietarias de plataformas electrónicas habilitadas, propietarios de vehículos habilitados para la prestación del servicio y conductores no propietarios, designados y habilitados para prestar el servicio.

Las aplicaciones podrán operar siempre y cuando cumplan con los presupuestos básicos instalados por la ley de transporte.

Se considera que su implementación también acompañará una tendencia creciente en las grandes capitales del mundo, la cual contribuye a la consolidación de la ciudad como un destino internacional con un servicio de transporte más ágil y seguro.

«Cada vez más ciudades de nuestra provincia, y de nuestro país han comenzado a dar este debate, que permite la modernización y el desembarco de nuevos servicios en las comunidades. Son aplicaciones que a pesar de no estar reglamentadas, funcionan en el día a día, lo que buscamos al darles entidad y registrarlas en el municipio, es también que contribuyan con la tasa de industria y comercio, ya que explotan comercialmente nuestro ejido urbano»; expresó la impulsora de la iniciativa.

El proyecto de ordenanza será tratado en las próximas horas y contaría con los votos necesarios para ser aprobado.