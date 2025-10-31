Córdoba se prepara para una nueva edición de la Noche de los Museos

Córdoba se prepara para vivir una nueva edición de la Noche de los Museos, una propuesta que cada año invita a recorrer la ciudad desde una mirada distinta. Bajo el lema “El futuro de los museos en comunidades en constante cambio”, la jornada se realizará el viernes 7 de noviembre, desde las 20 hasta la 1 de la madrugada, con entrada libre y gratuita en más de 140 espacios culturales.

Organizada por la Agencia Córdoba Cultura, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad, la actividad contará además con transporte público gratuito durante toda la noche, facilitando el recorrido por los distintos circuitos.

El acto de apertura será a las 19 en la explanada del Centro Cultural UNC – Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía, con la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba.

Entre los espacios participantes se destacan el Museo Provincial de Ciencias Naturales, el Museo Evita Palacio Ferreyra, el Cabildo de Córdoba, los museos de la Manzana Jesuítica, el Observatorio Astronómico y el Museo Metropolitano de Arte Urbano (Plaza España), entre otros puntos de la provincia.

En esta edición, el Museo Metropolitano de Arte Urbano ofrecerá una experiencia interactiva inédita: un recorrido guiado por un asistente de inteligencia artificial desarrollado por KeyLab, que dialogará con los visitantes sobre la historia, la vegetación y el patrimonio del lugar.

La programación también incluirá a la Banda Sinfónica Municipal, performances teatrales y muestras como “Gráfica que siente” y “Ensayo para un archivo colectivo”.

El Teatro Comedia, en Rivadavia 254, presentará “Fantasmáticas”, una obra sobre tres actrices que viven en un teatro en ruinas y que, entre recuerdos y ensayos, reflexionan con humor sobre la vejez y el deseo de seguir creando.

En el Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40), la investigadora y comediante Nadia Chiaramoni, del CONICET, presentará su espectáculo de stand-up científico, junto con las muestras “Mutar la memoria” —sobre identidades trans y travestis— y “San Jerónimo Dei”, una exposición colectiva con más de 70 artistas que celebran el humor cordobés.

Por su parte, el Cabildo de Córdoba ofrecerá presentaciones de la Orquesta de Cuerdas Municipal, el Coro Municipal y el grupo Tribu Maloka SARAVÁ, con danzas afro y percusión en homenaje a los orixás. En la ex Sala Novecento se podrá recorrer un espacio dedicado al cuarteto, con recitadores que compartirán letras emblemáticas del género.

La Universidad Nacional de Córdoba abrirá 26 espacios distribuidos en Ciudad Universitaria, barrio Centro, Alberdi y Observatorio. Entre ellos, el Museo Histórico de Derecho presentará “Una noche de fantasmas”, un recorrido teatralizado por la Manzana Jesuítica que promete revelar los secretos de la segunda universidad más antigua de Sudamérica.

Con una programación diversa y gratuita, la Noche de los Museos 2025 volverá a conectar a Córdoba con su historia, su arte y su identidad, en un recorrido que transforma la ciudad en un gran escenario cultural.