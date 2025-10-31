Cosquín celebra el Día de Todos los Muertos con tradición y fe

El domingo 2 de noviembre, el Cementerio de Cosquín se convertirá en el escenario del tradicional Rezabaile Día de Todos los Muertos, una celebración que une la riqueza de las tradiciones populares con la fe católica.

Desde las 11:00, vecinos y visitantes están invitados a participar de esta festividad que mantiene viva la memoria de los seres queridos, combinando rituales, música y danzas que reflejan la fusión cultural de la región. La actividad busca generar un espacio de encuentro, reflexión y celebración comunitaria, donde las generaciones comparten costumbres que se transmiten de manera viva y colorida.