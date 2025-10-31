Cosquín presenta la bandera oficial tras histórica jornada de selección

La Municipalidad de Cosquín convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para dar a conocer detalles del proceso de selección de la Bandera Oficial de la ciudad. El encuentro se llevará a cabo el viernes 31 de octubre de 2025, a las 11:45, en la Sala de Conferencias de Prensa de la Plaza Próspero Molina.

En la conferencia estarán presentes el intendente Dr. Raúl Cardinali y los creadores del diseño ganador, quienes brindarán información sobre los criterios técnicos aplicados en la evaluación y los próximos pasos hasta la presentación oficial de la bandera.

El proceso de selección, realizado el 30 de octubre, recibió un total de 63 propuestas, marcando un hito histórico en la ciudad al involucrar a la comunidad y a artistas locales en la creación de un símbolo que representará a Cosquín.