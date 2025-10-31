Cosquín presentó su nueva bandera, creada por estudiantes de Bellas Artes

Identidad y participación ciudadana
Cosquín presentó su nueva bandera, creada por estudiantes de Bellas ArtesLa ciudad ya tiene su insignia oficial tras el concurso “Cosquín en una Bandera”. El diseño ganador fue elaborado por alumnos de la Escuela Superior de Bellas Artes Emilio Caraffa, elegidos entre 65 propuestas.
La ciudad de Cosquín presentó oficialmente su bandera, un símbolo que busca representar la identidad, la historia y el espíritu de la comunidad. El emblema fue seleccionado a través del concurso “Cosquín en una Bandera”, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Cosquín con el acompañamiento de la Legislatura de Córdoba.
El diseño ganador pertenece a los estudiantes Ana Belén Durán, Mauricio Esequiel González y Francisco Ismael Luján, de la Escuela Superior de Bellas Artes “Emilio Caraffa”, quienes fueron reconocidos por su propuesta estética y simbólica.
Desde el municipio destacaron la gran participación de la comunidad educativa, que presentó 65 proyectos inspirados en los valores culturales, naturales y sociales de la ciudad.
“Este es un hecho histórico para Cosquín”, señalaron desde la organización, al celebrar la creación de un símbolo que fortalece la identidad local y refleja el compromiso de las nuevas generaciones con la cultura y el sentido de pertenencia.
La bandera, que será incorporada a los actos oficiales y espacios públicos, se convierte así en un nuevo emblema de unión para los vecinos de la capital nacional del folclore.