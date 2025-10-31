Cosquín presentó su nueva bandera, creada por estudiantes de Bellas Artes

La ciudad de Cosquín presentó oficialmente su bandera, un símbolo que busca representar la identidad, la historia y el espíritu de la comunidad. El emblema fue seleccionado a través del concurso “Cosquín en una Bandera”, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Cosquín con el acompañamiento de la Legislatura de Córdoba.

El diseño ganador pertenece a los estudiantes Ana Belén Durán, Mauricio Esequiel González y Francisco Ismael Luján, de la Escuela Superior de Bellas Artes “Emilio Caraffa”, quienes fueron reconocidos por su propuesta estética y simbólica.

Desde el municipio destacaron la gran participación de la comunidad educativa, que presentó 65 proyectos inspirados en los valores culturales, naturales y sociales de la ciudad.

“Este es un hecho histórico para Cosquín”, señalaron desde la organización, al celebrar la creación de un símbolo que fortalece la identidad local y refleja el compromiso de las nuevas generaciones con la cultura y el sentido de pertenencia.

La bandera, que será incorporada a los actos oficiales y espacios públicos, se convierte así en un nuevo emblema de unión para los vecinos de la capital nacional del folclore.