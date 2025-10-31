Diego Gareca recibió el premio Jorge Furt por su compomiso con la cultura

Villa Carlos Paz. En el marco de la segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, recibió el Premio Jorge Furt, un reconocimiento que destaca su trayectoria y su compromiso con el desarrollo cultural a nivel nacional.

Sorprendido y agradecido, Gareca expresó: “La verdad que muy agradecido, muy sorprendido también. Vinimos a participar de la Feria del Libro con una agenda de actividades, pero me llevo este reconocimiento que valoro muchísimo. Hay un gran trabajo en equipo detrás de todo esto.”

El funcionario mendocino llegó a la ciudad acompañando las propuestas culturales de su provincia, entre ellas la presentación del reconocido ilustrador Chanti y el ciclo Filo Café, con los filósofos mendocinos José Luis Trejo y Agustín Hernández.

“Venimos hace años compartiendo agendas y trabajo cultural con Villa Carlos Paz. Pedro Solans estuvo recientemente en nuestra feria del libro, y hoy nos toca a nosotros acompañar esta hermosa iniciativa. Nos enorgullece mucho este intercambio entre provincias”, señaló Gareca.

Además, destacó la importancia de fortalecer los vínculos culturales como parte del entramado turístico y económico del país. “Argentina tiene un gran circuito de ferias del libro que debemos potenciar. La cultura no solo genera encuentro, también genera trabajo. Por eso celebramos que un municipio invierta en cultura, y qué mejor manera que hacerlo con una feria del libro.”

El reconocimiento a Diego Gareca refuerza el espíritu federal, integrador y culturalmente activo de la Feria del Libro de Villa Carlos Paz, que en esta segunda edición consolida su lugar como un espacio de encuentro, cooperación y difusión del pensamiento y las artes.