El centro se va llenando de disfraces y música por el festejo de Halloween

Como todos los años, cientos de personas se congregan en el centro (archivo).

Con una temperatura ideal, el centro de la ciudad se colmó de niños, adolescentes y adultos disfrazados para celebrar una nueva edición del Halloween carlospacense, en una jornada organizada por el municipio, comerciantes y locales nocturnos.

A esta hora, miles de personas recorren las calles 9 de Julio, Alem y Lisandro de la Torre, donde se concentran los principales espacios decorados y temáticos del evento. Desde las 18 horas, comenzaron los desfiles y concursos de disfraces que incluyen premios, sorteos y actividades para todas las edades.

El ambiente festivo se siente en todo el centro, donde los comercios se sumaron con decoraciones alusivas y promociones especiales. Participan el Paseo del Centro, la Cámara de Turismo, el paseo comercial Wo, Junior B y las tradicionales discotecas Keops, Khalama, Molino Rojo y Zebra.

El evento, gratuito y familiar, busca dinamizar la actividad del centro comercial y ofrecer una tarde distinta tanto para vecinos como para turistas, con un clima que acompaña la celebración y la presencia masiva de público que ya colma las calles.