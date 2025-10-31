El MPF y la Universidad Provincial de Córdoba lanzan una licenciatura para abordar el narcotráfico

El Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) firmaron un convenio de cooperación para la puesta en marcha de la primera cohorte de la Licenciatura en Seguridad Pública y Abordaje del Narcotráfico, una carrera universitaria orientada a la formación académica y profesional del personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

El acto se desarrolló en el Instituto de Gestión Tecnológica e Innovación Productiva (IGTP) de la UPC y fue presidido por el fiscal general del MPF, Juan Manuel Delgado; el fiscal general adjunto, Héctor David; la rectora de la UPC, María Julia Oliva Cúneo; la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, Nadia Fernández; y el jefe de la FPA, Camilo Gabriel Lassaga.

El acuerdo establece la implementación de esta nueva propuesta académica con una cohorte exclusiva para postulantes a cadetes de la FPA, quienes recibirán una formación universitaria de grado que integrará conocimientos teóricos, técnicos y prácticos vinculados a la seguridad pública, la investigación criminal y la lucha contra el narcotráfico.

La iniciativa busca profesionalizar, actualizar y jerarquizar al personal operativo y técnico de la fuerza, promoviendo la articulación entre el saber académico y la experiencia en el campo de la seguridad.

Finalmente, se informó que la carrera estará dirigida únicamente a personas seleccionadas por la Fuerza Policial Antinarcotráfico, provenientes de la nómina de postulantes civiles que participen del correspondiente proceso de inscripción.