Habrá una nueva capacitación en primeros auxilios en Villa Carlos Paz

Bomberos voluntarios
Habrá una nueva capacitación en primeros auxilios en Villa Carlos PazIncluye las principales maniobras para poder salvar una vida en caso de una emergencia.
El cuartel de bomberos de Villa Carlos Paz anunció una nueva capacitación en primeros auxilios y RCP. Las inscripciones se encuentran abiertas y el curso se realizará el próximo 8 de noviembre a partir de las 15 horas en el cuartel local (Koch 57) y tendrá una duración de cuatro horas.
Se trata de una nueva oportunidad para aprender a salvar vidas.
La actividad incluye las principales maniobras para salvar una vida en caso de una emergencia. «Aprenderás a aplicar un RCP de calidad, la Maniobra de Heimlich, contener hemorragias y actuar ante convulsiones, además de otros procedimientos claves»; expresaron desde la institución.
Se cobrará un arancel de $12.000 y todo lo recaudado será a beneficio de la institución.
Habrá cupos limitados, se incluye certificación y los interesados deberán inscribirse a través del siguiente LINK. Para más información, contactarte al (3541) 609426.