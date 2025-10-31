Habrá una nueva capacitación en primeros auxilios en Villa Carlos Paz

El cuartel de bomberos de Villa Carlos Paz anunció una nueva capacitación en primeros auxilios y RCP. Las inscripciones se encuentran abiertas y el curso se realizará el próximo 8 de noviembre a partir de las 15 horas en el cuartel local (Koch 57) y tendrá una duración de cuatro horas.

Se trata de una nueva oportunidad para aprender a salvar vidas.

La actividad incluye las principales maniobras para salvar una vida en caso de una emergencia. «Aprenderás a aplicar un RCP de calidad, la Maniobra de Heimlich, contener hemorragias y actuar ante convulsiones, además de otros procedimientos claves»; expresaron desde la institución.

Se cobrará un arancel de $12.000 y todo lo recaudado será a beneficio de la institución.

Habrá cupos limitados, se incluye certificación y los interesados deberán inscribirse a través del siguiente LINK. Para más información, contactarte al (3541) 609426.