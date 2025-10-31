Hoy arranca DanzAbuelos 2025 en Tanti: tres días de danza y alegría

Tanti inaugura hoy la segunda edición del Festival Mundial DanzAbuelos 2025, un evento que celebra la danza, la cultura y la vida, reuniendo a abuelos y abuelas de todo el país, junto a delegaciones internacionales de Chile, Bolivia, Uruguay y Ecuador.

El festival se desarrollará del 31 de octubre al 2 de noviembre en el Anfiteatro Municipal Solar de Piedra. La apertura oficial comienza a las 18:00 con un gran desfile por el centro de la localidad, seguido de una peña de apertura en el anfiteatro.

Durante el sábado 1° y domingo 2 de noviembre, las actividades continuarán a partir de las 12:00 h, con espectáculos de danza, música en vivo y mucho baile. La entrada es solidaria: se solicita un alimento no perecedero.

La propuesta busca disfrutar, acompañar y aplaudir el talento, la pasión y la energía de los adultos mayores, promoviendo la integración cultural y la celebración de la vida a través del arte.