La Feria del Libro rindió tributo al legado cultural de La Magia de la Palabra

Villa Carlos Paz. En el marco de la segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, se realizó un emotivo reconocimiento al grupo literario “La Magia de la Palabra”, fundado hace más de veinte años por la recordada escritora y promotora cultural Nelly Antokoletz.

Durante el homenaje, Jose de Santiago, uno de los integrantes históricos del grupo, expresó su gratitud por el reconocimiento y recordó con emoción a Nelly, “una amiga increíble que nos inculcó la poesía, la literatura y el amor por compartir la palabra”.

“Lo nuestro no es un taller, es un encuentro de amigos, expresó Santiago, "un espacio abierto y gratuito donde cualquiera que haya soñado escribir, recitar o contar una historia puede hacerlo. Eso es lo que nos enseñó Nelly, que la cultura se comparte y se multiplica".

"El grupo, hoy reúne a más de cincuenta escritores y escritoras locales, entre poetas, narradores y aficionados a la palabra. Muchos de ellos han sido premiados en certámenes literarios y publicados gracias al trabajo colectivo del grupo, que incluso creó recientemente su propia editorial independiente. La cultura brinda calidad de vida y hace avanzar al ser humano. Por eso, nuestras puertas siempre estarán abiertas para quienes sueñen con escribir y compartir su voz.”

Desde el escenario de la Feria, los integrantes de La Magia de la Palabra aprovecharon la ocasión para invitar a nuevos vecinos a sumarse y solicitar el acompañamiento de las autoridades locales para continuar promoviendo la literatura como herramienta de crecimiento personal y social.