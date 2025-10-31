Las postales de Halloween que colmaron el centro de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz vivió este jueves 31 de octubre una de las jornadas más convocantes del año. Desde temprano, familias enteras, grupos de amigos y decenas de niños disfrazados comenzaron a concentrarse en el centro de la ciudad, que se transformó en un escenario de luces, máscaras y música.

Brujas, payasos, personajes del cine y superhéroes caminaron por las calles 9 de Julio, General Paz y Lisandro de la Torre, donde se multiplicaban los puestos, las decoraciones y los locales adornados para la ocasión. La ciudad lucía completamente tomada por el espíritu de Halloween, con un clima templado que acompañó el entusiasmo de los más chicos.

El evento, organizado junto a los comercios del Paseo del Centro, reunió a una multitud que llenó veredas, escalinatas y bares, dejando imágenes que reflejaron la alegría compartida entre vecinos y visitantes.

Mientras tanto, a pocas cuadras, la Feria Internacional del Libro también ofreció su propio marco festivo: muchos de los niños que participaron del desfile recorrieron luego la Carpa del Paso de los Artesanos, donde se mezclaron las calabazas, los libros y las risas en una postal tan cultural como familiar.

Las cámaras registraron las escenas más coloridas de la jornada: disfraces colectivos inspirados en series, maquillajes elaborados, familias disfrazadas y un centro colmado de energía. Carlos Paz volvió a mostrar que Halloween ya forma parte de su identidad urbana, con una celebración que cada año crece y sorprende.