Las postales de la apertura de la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz

La jornada inaugural de la Feria Internacional del Libro se vivió como una auténtica fiesta de la cultura en Villa Carlos Paz.

El presidente de la Academia Argentina de las Letras (AAL), Rafael Felipe Oteriño, fue el encargo de abrir la segunda edición del evento cultural más importante del año y destacó: «Estar en una feria del libro es como estar en casa. He venido invitado, muy agradecido, pero realmente participando de este momento tan espléndido en el que el autor se reencuentra con el lector, el editor con el escritor, en fin, es el mundo en el que nosotros nos movemos y que realmente es tan valioso».

La apertura contó con las palabras del intendente Esteban Avilés y Pedro Solans (Comisión por la Identidad Carlospacense), un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal y la presentación del cuerpo de bastoneras del IESS.

Una gran cantidad de personas se hizo presente en el lugar para recorrer los distintos puestos, conocer las novedades del mundo literario y disfrutar de los talleres que se dictaron en el marco de la jornada inaugural.