Marino Magliani fue destacado por su trayectoria literaria
Villa Carlos Paz. En el marco de la segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, el reconocido escritor y traductor italiano Marino Magliani fue homenajeado por su trayectoria literaria y su valioso aporte al intercambio cultural entre Italia y Argentina.
Autor del libro “Carlos Paz y otras mitologías privadas” editado por Corprens Editora y traductor al italiano de “El Pantanillo de Ernesto Sábato” de Pedro Jorge Solans, Magliani recibió el reconocimiento en un emotivo acto donde recordó su vínculo con la ciudad y su profunda admiración por la literatura argentina.
“Vine con mucho entusiasmo, recordando mi llegada hace cuarenta años, y descubrí otra Carlos Paz, más completa, más maravillosa”, expresó emocionado. “Encuentro mucha poesía, y la poesía, como decía Gabriel Celaya, es un arma cargada de futuro. Aquí se respira eso, el futuro.”
Durante la ceremonia, el autor también destacó su amistad con Javier Roberto Mundielli, a quien reconoció como un puente entre Europa y la ciudad serrana.
“Javier me enseñó a llevar el nombre de Carlos Paz como un sueño, como un proyecto. Ese sueño ahora también es mío, y lo voy a llevar a Europa, a cada lugar donde hable de literatura.”
Sobre la traducción al italiano de "El Pantanillo de Ernesto Sábato", obra escrita por Pedro Jorge Solans, Magliani compartió: “Soy lector de Sábato desde siempre, y saber que tuvo su refugio aquí, cerca de Carlos Paz, me entusiasmó. Traducir este libro fue una manera de rendir homenaje a esa conexión entre su pensamiento y este paisaje. Lo importante no fue solo traducirlo, sino lograr que llegara a una buena editorial, para que el mundo conozca este rincón de la historia literaria argentina.”
El reconocimiento a Magliani reafirma el carácter internacional y culturalmente integrador de la feria, que este año volvió a consolidar a Villa Carlos Paz como un punto de encuentro entre escritores, lectores y traductores de distintas partes del mundo.